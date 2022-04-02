Гендиректор «Зенита» – о 40 миллионах за Сафонова: «На глупые вопросы не отвечаю»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отказался комментировать новость, что зимой «Краснодар» потребовал у петербургского клуба 40 миллионов евро за вратаря Матвея Сафонова.

«На глупые вопросы не отвечаю», – сказал Медведев.

В этом сезоне Сафонов пропустил 19 голов в 20 матчах.

Его контракт с клубом истекает в 2023 году.

Рыночная стоимость голкипера сборной России – 16 миллионов евро.

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