Моуринью видит Мхитаряна ключевым игроком «Ромы». Контракт могут продлить в ближайшие дни

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян вскоре должен продлить контракт с клубом до 2023 года. На днях случится встреча, на которой может быть поставлена подпись.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью видит армянина ключевым футболистом команды.

Действующее соглашение между сторонами истекает 30 июня.

В этом сезоне Мхитарян провел 36 матчей, забил 3 гола и сделал 7 ассистов.

Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

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