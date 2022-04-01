Моуринью видит Мхитаряна ключевым игроком «Ромы». Контракт могут продлить в ближайшие дни

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян вскоре должен продлить контракт с клубом до 2023 года. На днях случится встреча, на которой может быть поставлена подпись.
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью видит армянина ключевым футболистом команды.
- Действующее соглашение между сторонами истекает 30 июня.
- В этом сезоне Мхитарян провел 36 матчей, забил 3 гола и сделал 7 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
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Источник: твиттер Николо Скиры