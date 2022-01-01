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Ляпорт: «Люди ждут провала «Ман Сити». Мы выиграли 11 трофеев за 4 года, а соседи – ничего»

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт высказался о конкуренции с «Манчестер Юнайтед».

«Люди ждут провала «Ман Сити», это заметно. Может, дело не только в том, что они от нас устали, но и в том, что они не считают наши постоянные победы нормальными.

Если я не ошибаюсь, мы выиграли 11 трофеев за четыре года (на самом деле 10 – прим. «Бомбардира»). Это может раздражать людей, в том числе наших соседей, которые ничего не выиграли.

У них много болельщиков, мы в одном городе. Им сложно понять такое. Но есть только один победитель», – сказал Лапорт.

  • «Ман Сити» лидирует в АПЛ после 29 туров.
  • Отрыв от «Ливерпуля» – 1 очко.

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Источник: The Guardian

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