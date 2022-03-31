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Семак – о лимите «13+12»: «Вряд ли что-то изменилось – 8 футболистов могут играть одновременно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о новом лимите на легионеров в РПЛ.

— В РПЛ со следующего сезона изменился лимит на легионеров — 13 в заявке и 8 на поле. Какая у вас реакция, с учетом последних событий?

— Сложно строить какие-то планы о том, что будет. Что касается лимита, то именно этот вариант уже давно обсуждался и его приняли. Насколько клубы будут использовать количество мест для иностранцев — посмотрим.

По сути, наверное, вряд ли что-то изменилось — восемь футболистов могут играть одновременно. А так опция, связанная с большим количеством иностранцев... На сегодняшний день сказать что-либо сложно.

Можно более внимательно и правильно ответить на этот вопрос уже к концу чемпионата, [узнав], будут или нет изменения касаемо выступления российских клубов на европейской арене и национальной сборной на международной. Тогда можно будет более детально ответить на этот вопрос.

  • Согласно проекту, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков.
  • При этом одновременно на поле смогут выходить не более 8 легионеров.
  • Изменения должно утвердить Министерство спорта.

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Источник: сайт «Зенита»

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