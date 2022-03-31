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  • Кавазашвили: «Боюсь за психическое состояние Кокорина. Пусть его продают туда, где будут платить больше. Ему деньги нужны»

Кавазашвили: «Боюсь за психическое состояние Кокорина. Пусть его продают туда, где будут платить больше. Ему деньги нужны»

31 марта 2022, 00:36
6

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поговорил о будущем форварда «Фиорентины» Александра Кокорина. Летом его попытаются продать.

«Пусть его продают в сторону Японии, Средней Азии, на Ближний Восток, где ему будут платить больше денег. Ему же деньги нужны. Саша сейчас уже не такой богатый, как раньше. Видимо, поистратился.

Парня очень жалко. Кокорин еще пару лет может спокойно поиграть в РПЛ. У него нежирное телосложение, он парень стройный, худенький. На физические нагрузки вес не будет влиять. В этом плане я не боюсь за него.

Я боюсь за его психическое состояние. В этом его неудача. Я пожелал бы ему везения. Последние два-три года сыграть достаточно емко, чтобы обеспечить себя и свою семью», – сказал Кавазашвили.

  • Россиянин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года.
  • В этом сезоне форвард поучаствовал в 6 матчах.
  • На счету Кокорина 47 матчей и 12 голов за сборную России (2011-2017 годы).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр Кавазашвили Анзор
Комментарии (6)
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Skull_Boy
1648696261
Да кому он нужен, да и срать на него, что он, что его брат 2 долбача
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portero
1648703527
Тонкий троллинг, идиотов больше не найти, филон Кока никому ненужен даже с доплатой.....
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gunstilzit
1648707458
У Кавазашвили с психикой нормально? Сначала он боялся за психику Бубнова,затем беспокоился о психике Максименко,теперь ставит диагноз Кокорину. Вызовите ему бригаду коллег)))
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Давид59
1648720418
Какое совпадение (это я про себя и Кокорина)! Я, тоже поистратился! Из-за этого сильно нервничаю.
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Soccerdealer63
1648756094
Беднвй Шурик! Как же он там в этой нищей Италии перебивается? Давай к нам на АвтоВАЗ! Хоть мы и не выпускаем машин (какая-то спецоперация), но нас не увольняют пока...сидим в отпуске, платят чать от полной ЗП...в 25 тыщ рублей. На водку и кильку вполне...)))
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