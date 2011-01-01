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Кавазашвили: «Боюсь за психическое состояние Кокорина. Пусть его продают туда, где будут платить больше. Ему деньги нужны»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поговорил о будущем форварда «Фиорентины» Александра Кокорина. Летом его попытаются продать.

«Пусть его продают в сторону Японии, Средней Азии, на Ближний Восток, где ему будут платить больше денег. Ему же деньги нужны. Саша сейчас уже не такой богатый, как раньше. Видимо, поистратился.

Парня очень жалко. Кокорин еще пару лет может спокойно поиграть в РПЛ. У него нежирное телосложение, он парень стройный, худенький. На физические нагрузки вес не будет влиять. В этом плане я не боюсь за него.

Я боюсь за его психическое состояние. В этом его неудача. Я пожелал бы ему везения. Последние два-три года сыграть достаточно емко, чтобы обеспечить себя и свою семью», – сказал Кавазашвили.

  • Россиянин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года.
  • В этом сезоне форвард поучаствовал в 6 матчах.
  • На счету Кокорина 47 матчей и 12 голов за сборную России (2011-2017 годы).

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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