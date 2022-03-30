РФС не рассматривает вариант с уходом в Азиатскую конфедерацию

Российский футбольный союз не собирается переходить в Азиатскую конфедерацию из УЕФА.

Сообщалось, что ФИФА может отстранить Россию на два года или бессрочно.

В этом случае РФС может перейти из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

«Даже если ФИФА наложит бан, который повлечет за собой бан и от УЕФА, в РФС не намерены уходить из европейского футбола и планируют остаться в УЕФА после снятия ограничений», – пишет «Чемпионат».

Россия состоит в ФИФА с 1912 года.

Завтра пройдет конгресс ФИФА, на котором будет решаться судьба РФС.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных матчей.

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