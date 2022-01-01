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РФС не рассматривает вариант с уходом в Азиатскую конфедерацию

Российский футбольный союз не собирается переходить в Азиатскую конфедерацию из УЕФА.

  • Сообщалось, что ФИФА может отстранить Россию на два года или бессрочно.
  • В этом случае РФС может перейти из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

«Даже если ФИФА наложит бан, который повлечет за собой бан и от УЕФА, в РФС не намерены уходить из европейского футбола и планируют остаться в УЕФА после снятия ограничений», – пишет «Чемпионат».

  • Россия состоит в ФИФА с 1912 года.
  • Завтра пройдет конгресс ФИФА, на котором будет решаться судьба РФС.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных матчей.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +2115

    Январь 59 7 минут назад

    Смотреть игры с поляками, чехами, прибалтами, скандинавами, немцами, хохлами, бритами, французами, испанцами и прочей фашисткой хунтом будет противно. Не знаю как будут себя игроки на поле чувствовать, мне бы было тошно.

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    Рейтинг: +210

    Азбука 14 минут назад

    По мне так даже если бан снимут, то смотреть игры с европейскими командами будет противно. В Азиатской конференции хоть реже с европейцами начнём пересекаться. Футбол у нас не настолько крутой, чтоб жалеть о упущенных победах в евротурнирах.

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    Рейтинг: +8994

    САДЫЧОК 44 минуты назад

    Смысла нет переходить . И там исключат.

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    Рейтинг: +137

    Zlatan2718 1 час назад

    там слили, скоро будем в уефе

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    Рейтинг: +284

    Сделаны из Дерева > Zlatan2718 1 час назад

    в ху е ф е

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