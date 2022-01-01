РФС не рассматривает вариант с уходом в Азиатскую конфедерацию

Смотреть игры с поляками, чехами, прибалтами, скандинавами, немцами, хохлами, бритами, французами, испанцами и прочей фашисткой хунтом будет противно. Не знаю как будут себя игроки на поле чувствовать, мне бы было тошно.
Российский футбольный союз не собирается переходить в Азиатскую конфедерацию из УЕФА.
- Сообщалось, что ФИФА может отстранить Россию на два года или бессрочно.
- В этом случае РФС может перейти из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.
«Даже если ФИФА наложит бан, который повлечет за собой бан и от УЕФА, в РФС не намерены уходить из европейского футбола и планируют остаться в УЕФА после снятия ограничений», – пишет «Чемпионат».
- Россия состоит в ФИФА с 1912 года.
- Завтра пройдет конгресс ФИФА, на котором будет решаться судьба РФС.
- ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных матчей.
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