Отбор ЧМ-2022. Сенегал обыграл Египет в серии пенальти и вышел на чемпионат мира

Сборная Сенегала обыграла Египет в ответном матче африканского отбора ЧМ-2022.

Обладатель путевки на турнир в Катаре определился в серии пенальти. Сенегал оказался точнее, реализовав три попытки из пяти.

Египет забил лишь один пенальти из четырех. С 11-метровой отметки промахнулся в том числе форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Отбор ЧМ-2022. Африка. 3-й раунд

Сенегал – Египет – 1:0 (1:0, 0:0, 3:1 по пенальти)

Голы: 1:0 – Диа, 3.

Первый матч: 0:1.

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