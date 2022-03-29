Эриксен выведет сборную Дании на матч с Сербией с капитанской повязкой

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен будет капитаном сборной Дании в товарищеском матче с Сербией, сообщает Daily Mail.

Вратарь датчан Каспер Шмейхель решил передать капитанскую повязку Эриксену, который проведет первый домашний матч за сборную с момента остановки сердца в игре с Финляндией на Евро-2020.

26 марта Эриксен провел первый матч за сборную за 9 месяцев против Нидерландов (2:4).

Кристиан вышел на замену на 46-й минуте и через 2 минуты забил.

В ноябре-декабре сборной Дании предстоит сыграть на ЧМ-2022.

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