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Эриксен выведет сборную Дании на матч с Сербией с капитанской повязкой

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен будет капитаном сборной Дании в товарищеском матче с Сербией, сообщает Daily Mail.

Вратарь датчан Каспер Шмейхель решил передать капитанскую повязку Эриксену, который проведет первый домашний матч за сборную с момента остановки сердца в игре с Финляндией на Евро-2022.

  • 26 марта Эриксен провел первый матч за сборную за 9 месяцев против Нидерландов (2:4).
  • Кристиан вышел на замену на 46-й минуте и через 2 минуты забил.
  • В ноябре-декабре сборной Дании предстоит сыграть на ЧМ-2022.

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Источник: Daily Mail

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