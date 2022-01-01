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Колосков: «В повестке конгресса ФИФА нет темы об исключении РФС, но кто-то может поднять данный вопрос»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном исключении России из ФИФА на конгрессе, который состоится 31 марта.

«Конгресс состоится в этот четверг. Более того, я также был приглашен на него, но пока мне нельзя летать на самолетах.

В повестке конгресса нет темы об исключении РФС из ФИФА, но в теории кто-то может поднять данный вопрос. На сегодня нет никаких оснований для отстранения РФС из ФИФА. Но все может быть, конечно.

Тут есть три варианта: первый, если оставят ранее принятое решение об отстранении наших клубов от европейских матчей, это самый приемлемый вариант для нас.

Второе, более жесткое, если нам приостановят членство, мы просто будем находиться в полной изоляции. Нам будут запрещены любые футбольные связи с членами ФИФА.

И третий вариант, если нас исключат. В таком случае возвратиться будет очень сложно. Будем готовиться к любому развитию событий. Что бы ни произошло, у РФС будет возможность оспорить решение в CAS», — сказал Колосков.

  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных матчей.
  • Россия состоит в ФИФА с 1912 года.
  • Сообщалось, что ФИФА рассмотрит вопрос внесения русского языка в список официальных для организации.

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Источник: «РБ Спорт»

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