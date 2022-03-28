Колосков: «В повестке конгресса ФИФА нет темы об исключении РФС, но кто-то может поднять данный вопрос»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном исключении России из ФИФА на конгрессе, который состоится 31 марта.
«Конгресс состоится в этот четверг. Более того, я также был приглашен на него, но пока мне нельзя летать на самолетах.
В повестке конгресса нет темы об исключении РФС из ФИФА, но в теории кто-то может поднять данный вопрос. На сегодня нет никаких оснований для отстранения РФС из ФИФА. Но все может быть, конечно.
Тут есть три варианта: первый, если оставят ранее принятое решение об отстранении наших клубов от европейских матчей, это самый приемлемый вариант для нас.
Второе, более жесткое, если нам приостановят членство, мы просто будем находиться в полной изоляции. Нам будут запрещены любые футбольные связи с членами ФИФА.
И третий вариант, если нас исключат. В таком случае возвратиться будет очень сложно. Будем готовиться к любому развитию событий. Что бы ни произошло, у РФС будет возможность оспорить решение в CAS», — сказал Колосков.
- ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных матчей.
- Россия состоит в ФИФА с 1912 года.
- Сообщалось, что ФИФА рассмотрит вопрос внесения русского языка в список официальных для организации.
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