Руни: «Я еще не готов возглавить «МЮ», но однажды это случится»

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни заявил, что хочет в будущем возглавить «Манчестер Юнайтед».

«Буду откровенен, я стал тренером из-за «Манчестер Юнайтед».

Сейчас я еще не готов [возглавить «МЮ»]. Но я должен спланировать все, что я делаю, чтобы убедиться, что однажды это случится», – сказал Руни.

Руни играл за «МЮ» с 2004 по 2017-й год.

Вместе с клубом он выиграл Лигу чемпионов и 5 раз становился чемпионом Англии.

Руни – лучший бомбардир в истории «МЮ»: в 559 матчах у него 253 гола.

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку