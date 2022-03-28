Руни: «Я еще не готов возглавить «МЮ», но однажды это случится»

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни заявил, что хочет в будущем возглавить «Манчестер Юнайтед».
«Буду откровенен, я стал тренером из-за «Манчестер Юнайтед».
Сейчас я еще не готов [возглавить «МЮ»]. Но я должен спланировать все, что я делаю, чтобы убедиться, что однажды это случится», – сказал Руни.
- Руни играл за «МЮ» с 2004 по 2017-й год.
- Вместе с клубом он выиграл Лигу чемпионов и 5 раз становился чемпионом Англии.
- Руни – лучший бомбардир в истории «МЮ»: в 559 матчах у него 253 гола.
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Источник: The Sun