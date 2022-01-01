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Агент Щенникова: «Вопрос об уходе из ЦСКА перед нами никогда не ставили»
Главные новости
15:11
Манчини продолжит тренировать сборную Италии: «Нужно подготовить команду к Евро-2024»
14:46
«Атлетико» активирует опцию выкупа Гризманна у «Барсы» за 40 миллионов
2
13:56
Руни: «Фергюсон звал в «МЮ», когда мне было 14. Я ответил: «Пусть идет к черту»
1
13:21
«Динамо» приостановило все переговоры по контрактам из-за финансовой ситуации (Metaratings)
3
12:59
Суд отменил взыскание 348 миллионов рублей с ЦСКА
Все новости
14:53
Сорокин: «Не вижу оснований для лишения или приостановления членства РФС в ФИФА»
1
14:36
Гилерме – о первом матче за 4 месяца: «Пытаюсь возвращаться в игру. Я не готов на 100%»
14:23
Агент Щенникова: «Вопрос об уходе из ЦСКА перед нами никогда не ставили»
14:09
Чернов: «Игроки слушают Ваноли завороженно. После побед понимаешь: «Вся эта экспрессия не зря»
13:35
РФС рассмотрит апелляцию «Химок» по делу Кухты 30 марта
1
12:47
Чернов – об уходе из ЦСКА: «Предлагали достойные деньги, но через неделю условия почему-то поменялись»
12:17
Чернов – о возвращении в сборную: «Не хочу казаться самоуверенным, но, думаю, я готов»
2
11:55
Агент Языджи – о травме: «У Юсуфа ничего серьезного. Он сыграет уже в следующем матче»
11:38
Чернов – о диете: «Ни хлеба с колбасой, ни сахара. Мой Карпин – это жена»
4
10:57
Воспитанник ЦСКА Чернов: «Угрызений совести из-за перехода в «Спартак» нет. Осадок в душе – да»
3
10:24
Чернов – о переходе в «Спартак»: «Взвешивал все за и против, прекрасно понимал, на что иду»
4
08:21
Глава Тамбовской области: «Нужно возродить участие тамбовской команды в ПФЛ»
6
06:46
Языджи получил травму в сборной Турции
1
27 марта
21:16
Кавазашвили: «У Максименко нарушение в психике, Селихов намного сильнее как вратарь»
11
20:53
Андрей Мостовой: «Легионеры «Зенита» спокойны, для них все делают»
8
20:40
«Эспаньол» может выкупить Вилену у «Краснодара» за 2,5 миллиона
3
20:28
Агент Ваноли – о возможном увольнении Паоло из «Спартака»: «Откуда появляются эти фейки?»
8
20:24
Агент Магкеева: «Надеемся, что Стас появится на поле в этом сезоне. Он очень хочет этого»
1
20:07
Антон Миранчук на следующей неделе должен вернуться в общую группу «Локомотива»
1
19:19
«Спартак» не думает об увольнении Ваноли. Уровень доверия к тренеру прежний
10
18:25
Андрей Мостовой: «В плане веса в сборной в пример ставят Ионова»
4
18:17
Товарищеский матч. Тульский «Арсенал» забил девять голов «Пересвету»
16:55
Товарищеский матч. Глушаков принес «Химкам» победу над своим бывшим клубом «Локомотивом»
9
16:35
Полиция предупреждала «Аякс» о причастности Промеса к торговле наркотиками (Het Parool)
17
16:11
Глушаков забил «Локомотиву». Он провел в московском клубе восемь лет
16:03
Андрей Мостовой: «Верил, что России по силам выйти на ЧМ-2022»
1
15:54
Глебов – об отъезде легионеров: «Наверное, уехали из-за переживаний и давления родителей»
2
15:42
Тюкавин: «Обидно смотреть стыки. Россия тоже должна была играть»