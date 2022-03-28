Агент Щенникова: «Вопрос об уходе из ЦСКА перед нами никогда не ставили»

Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова, заявил, столичный клуб не намерен отпускать 30-летнего футболиста.

— Начнем с того, что у человека была сложная травма, после которой он долго восстанавливался, входил в тонус. Георгий хорошо провел сборы, почувствовал игровой ритм и сейчас тренеры потихоньку начали его выпускать.

— Что говорит Березуцкий? Рассчитывают ли на Щенникова в ЦСКА в перспективе?

— С Березуцким я не общался. У меня есть контакт с руководством ЦСКА и могу сказать, что вопрос об уходе Щенникова перед нами никогда не ставили.

— На летнем трансферном рынке российские футболисты будут пользоваться особой популярностью у наших клубов. Были какие-то предложения по Георгию?

— Если футболист имеет контракт с таким большим клубом, как ЦСКА, то все конкуренты прекрасно понимают, что нет смысла даже общаться на эту тему, поскольку переговоры ни к чему не приведут. Если бы у нас заканчивался трудовой договор с ЦСКА, либо клуб хотел бы его продать, была бы другая история.

Когда в 2018 году у Георгия заканчивался контракт, у нас были предложения прямо от всех клубов России — и от московских, и от не московских. Другое дело, что для него было принципиально остаться в ЦСКА, что и было сделано. Сейчас же ситуация такая, какая есть.

Я уверен, что в следующем матче Георгий также будет играть. Против «Рубина» он провел на поле 45 минут, и его заменили только из-за риска удаления, так как он получил желтую карточку.

Щенников – воспитанник ЦСКА.

Он всю карьеру провел в столичном клубе.

Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро. Его контракт рассчитан до 2023 года.

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