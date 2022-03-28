Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы Евро-2012?
Тест: помните ли вы Евро-2012?
2 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

Воспитанник ЦСКА Чернов: «Угрызений совести из-за перехода в «Спартак» нет. Осадок в душе – да»

Новичок «Спартака» Никита Чернов рассказал о своих эмоциях, когда согласился перейти из «Крыльев Советов» в московский клуб.

  • 26-летний футболист – воспитанник ЦСКА.
  • Он покинул клуб в 2019 году.

«Испытывал ли угрызения совести из-за перехода в «Спартак»? Прямо угрызений нет. Осадок в душе – да.

Почти все осознанное детство находишься в структуре команды, повзрослев, доходишь с ней до Лиги чемпионов, знаешь весь персонал и базу.

Более того – когда я играл в «Крыльях», фанаты ЦСКА постоянно писали слова поддержки, выкладывали фотографии со мной в составе, тепло встречали.

Да, я перешел в «Спартак» и представляю, как это выглядит. Но теперь смотрю на это не так, как смотрел бы раньше. Хочу расти как игрок, а от прочих вещей абстрагируюсь.

Понятно, что есть голос фанатов, его надо потерпеть, послушать про себя. Я сам с трепетом вспоминаю прошлое, дорожу им, отношусь с уважением.

Но футбольная карьера подразумевает новые вызовы, и мне надо было двигаться дальше, не стоять на месте», – заявил Чернов.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
Чернов – об уходе из ЦСКА: «Предлагали достойные деньги, но через неделю условия почему-то поменялись»
Чернов – о возвращении в сборную: «Не хочу казаться самоуверенным, но, думаю, я готов» 1
Чернов – о диете: «Ни хлеба с колбасой, ни сахара. Мой Карпин – это жена» 1
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:57
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +24453

    vladimir-7 57 минут назад

    Чернов, это же надо было выдумать, уйти из такой прекрасной команды, как
    Крылья Советов и куда, в свинарник, вон Соболев тоже перешел и что, играл на
    старых запасах, а теперь, сидит этот Дельфин на лавке.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +64

    Vot ono cho patsany, vot 1 час назад

    Угрызения совести выпали в осадок.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +863

    Беспонтий 1 час назад

    эпично несколько
    зато по честному

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11