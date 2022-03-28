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  • Воспитанник ЦСКА Чернов: «Угрызений совести из-за перехода в «Спартак» нет. Осадок в душе – да»

Воспитанник ЦСКА Чернов: «Угрызений совести из-за перехода в «Спартак» нет. Осадок в душе – да»

28 марта 2022, 10:57
3

Новичок «Спартака» Никита Чернов рассказал о своих эмоциях, когда согласился перейти из «Крыльев Советов» в московский клуб.

  • 26-летний футболист – воспитанник ЦСКА.
  • Он покинул клуб в 2019 году.

«Испытывал ли угрызения совести из-за перехода в «Спартак»? Прямо угрызений нет. Осадок в душе – да.

Почти все осознанное детство находишься в структуре команды, повзрослев, доходишь с ней до Лиги чемпионов, знаешь весь персонал и базу.

Более того – когда я играл в «Крыльях», фанаты ЦСКА постоянно писали слова поддержки, выкладывали фотографии со мной в составе, тепло встречали.

Да, я перешел в «Спартак» и представляю, как это выглядит. Но теперь смотрю на это не так, как смотрел бы раньше. Хочу расти как игрок, а от прочих вещей абстрагируюсь.

Понятно, что есть голос фанатов, его надо потерпеть, послушать про себя. Я сам с трепетом вспоминаю прошлое, дорожу им, отношусь с уважением.

Но футбольная карьера подразумевает новые вызовы, и мне надо было двигаться дальше, не стоять на месте», – заявил Чернов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Крылья Советов Чернов Никита
Комментарии (3)
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Беспонтий
1648457786
эпично несколько зато по честному
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vladimir-7
1648459147
Чернов, это же надо было выдумать, уйти из такой прекрасной команды, как Крылья Советов и куда, в свинарник, вон Соболев тоже перешел и что, играл на старых запасах, а теперь, сидит этот Дельфин на лавке.
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Ubuntu
1648487254
Остался бы в Крыльях, закончил бы сезон выше в таблице. А так, на понижение пошёл
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