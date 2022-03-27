Агенты Рюдигера требуют подписной бонус 30 миллионов. Летом игрок будет свободным агентом

Новому клубу защитника «Челси» Антонио Рюдигера придется заплатить за игрока 30 миллионов евро, несмотря на то что летом немец станет свободным агентом. Это сумма требуемого агентами подписного бонуса, пишет «Чемпионат» со ссылкой на Daily Express.

Агенты осознают, что спрос летом на Рюдигера будет высоким, поэтому пытаются добиться лучших условий для игрока.

Сообщалось, что игрок уже договорился с «Ювентусом».

Рыночная стоимость игрока – 35 миллионов евро.

С «Челси» он выигрывал Лигу чемпионов.

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