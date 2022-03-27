Глебов – об отъезде легионеров: «Наверное, уехали из-за переживаний и давления родителей»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов объяснил отъезд легионеров. Они находились под давлением родителей.

«Легионеры тоже люди, у них есть родители. Наши иностранцы в основном были молодые. Они прислушиваются к родителям. Они переживали, давили на детей, наверное. Поэтому, скорее всего, они уехали. Если вернутся, примем обратно, не проблема», – сказал Глебов.

Из сборной России Глебов вместе с партнерами и тренерами «Ростова» уехал на автобусе (12-14 часов пути).

«Ростов» идет в РПЛ 12-м.

Ближайший соперник – «Нижний Новгород» (2 апреля).

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