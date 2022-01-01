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«Локомотив» вновь будет тренироваться в «Лужниках»

«Локомотив» подтвердил возвращение тренировочного процесса клуба в «Лужники». Это нужно для сбережения газонов, принадлежащих команде.

«Команда действительно будет тренироваться какое-то время в «Лужниках», как уже делала ранее. Газон «РЖД Арены», который является одним из лучших в России, используется только для матчей, а дополнительное тренировочное поле в Черкизово может не выдержать интенсивных нагрузок в текущих погодных условиях», – сказали в пресс-службе «Локомотива».

  • Клуб тренировался в «Лужниках» в прошлом году.
  • «Локомотив» идет в РПЛ 6-м.
  • Ближайший соперник – «Спартак».

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Источник: «РБ Спорт»

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