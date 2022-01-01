Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
2 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

Ристовски: «Конечно, Северная Македония победит Португалию. Сделаем все невозможное»

Капитан сборной Северной Македонии Стефан Ристовски прокомментировал победу над Италией (1:0) в полуфинале стыков ЧМ-2022.

«Я все еще в шоке. Я слишком бурно радовался победе. Жду теплого приема на родине. Можем ли мы обыграть Португалию? Конечно, мы победим. Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть и непременно возьмем верх!» – сказал Ристовски.

  • Северная Македония нанесла 4 удара в матче с Италией. Хозяева пробили 32 раза и не забили.
  • Сборная Италии пропускает второй чемпионат мира подряд.
  • Италия – действующий чемпион Европы и 4-кратный чемпион мира.

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку

Новости по теме
Каррера: «Италия очень много ошибалась, а Македония сыграла матч своей жизни»
Камоцци: «Невыход Италии на ЧМ – позор. Такому результату нет оправдания» 4
Манчини: «Удача, которая сопровождала Италию на Евро, отвернулась и превратилась в невезение» 1
Источник: сайт УЕФА

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:04
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +51

    Vot ono cho patsany, vot 14 минут назад

    Да нееее...С Италией вам повезло. Вряд ли с Португалией так будет. У Криша и его банды другие планы на это.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +49301

    MaxRnD 1 час назад

    Палка два раза подряд не стреляет

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +9976

    Alekxei Z. 1 час назад

    Ну хорош.
    Пейти вино , радуйтесь жизни , но на Мундиале вам делать неХ. Там и без вас, по желанию ФИФА, клоунов много будет из Азии, Африки и Океании.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +51

    Vot ono cho patsany, vot > Alekxei Z. 10 минут назад

    За твое --нет войне -- плюс тебе по жизни и в карму. Ты Человек !

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11