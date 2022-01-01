Ристовски: «Конечно, Северная Македония победит Португалию. Сделаем все невозможное»

Да нееее...С Италией вам повезло. Вряд ли с Португалией так будет. У Криша и его банды другие планы на это.
Капитан сборной Северной Македонии Стефан Ристовски прокомментировал победу над Италией (1:0) в полуфинале стыков ЧМ-2022.
«Я все еще в шоке. Я слишком бурно радовался победе. Жду теплого приема на родине. Можем ли мы обыграть Португалию? Конечно, мы победим. Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть и непременно возьмем верх!» – сказал Ристовски.
- Северная Македония нанесла 4 удара в матче с Италией. Хозяева пробили 32 раза и не забили.
- Сборная Италии пропускает второй чемпионат мира подряд.
- Италия – действующий чемпион Европы и 4-кратный чемпион мира.
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