Италия нанесла 32 удара в матче с Северной Македонией. Гости пробили 4 раза и победили

Италия проиграла Северной Македонии (0:1) в полуфинальном стыке отборочного турнира ЧМ-2022.

Команда Роберто Манчини нанесла 32 удара по воротам гостей, половина из которых – из пределов штрафной площади. В створ итальянцы пробили пять раз.

Северная Македония нанесла четыре удара, один из которых оказался голевым. Все удары – из-за пределов штрафной.

Победный гол на 92-й минуте забил Александр Трайковски.

Северные македонцы в финале стыков сыграют с Португалией.

Италия – действующий чемпион Европы.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции