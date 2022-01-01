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Италия нанесла 32 удара в матче с Северной Македонией. Гости пробили 4 раза и победили

Италия проиграла Северной Македонии (0:1) в полуфинальном стыке отборочного турнира ЧМ-2022.

Команда Роберто Манчини нанесла 32 удара по воротам гостей, половина из которых – из пределов штрафной площади. В створ итальянцы пробили пять раз.

Северная Македония нанесла четыре удара, один из которых оказался голевым. Все удары – из-за пределов штрафной.

  • Победный гол на 92-й минуте забил Александр Трайковски.
  • Северные македонцы в финале стыков сыграют с Португалией.
  • Италия – действующий чемпион Европы.

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Источник: Squawka

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