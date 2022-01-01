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Фернандеш, Жота и Роналду – в старте Португалии; Демирал и Чалханоглу сыграют у Турции

Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Турции на полуфинальный стыковой матч отбора ЧМ-2022.

Португалия: Кошта, Далот, Данилу, Фонте, Геррейру, Фернандеш, Моутинью, Силва, Роналду, Жота, Отавио.

Турция: Чакыр, Кутлу, Сеюнджу, Демирал, Кабак, Актюркоглу, Чалханоглу, Кекчю, Челик, Йылмаз, Ундер.

  • Игра пройдет в Порту на стадионе «Драгау».
  • Начало – в 22:45 мск.

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Источник: сайт УЕФА

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10

    dfert4 17 минут назад

    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
    Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
    Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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