Фернандеш, Жота и Роналду – в старте Португалии; Демирал и Чалханоглу сыграют у Турции

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
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Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Турции на полуфинальный стыковой матч отбора ЧМ-2022.
Португалия: Кошта, Далот, Данилу, Фонте, Геррейру, Фернандеш, Моутинью, Силва, Роналду, Жота, Отавио.
Турция: Чакыр, Кутлу, Сеюнджу, Демирал, Кабак, Актюркоглу, Чалханоглу, Кекчю, Челик, Йылмаз, Ундер.
- Игра пройдет в Порту на стадионе «Драгау».
- Начало – в 22:45 мск.
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