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Президент «Урала»: «Мне бывает жалко Федуна. Человек столько вложил в «Спартак», а его начинают оскорблять, тыкать»

Президент «Урала» Григорий Иванов выступил за возвращение продажи пива на стадионах в России.

– Есть популярное среди болельщиков мнение, что футболу нужно пиво и нужно возвращать его на стадионы. Клубы РПЛ что об этом думают?

– Ну, есть закон. Клубы периодически обращаются, чтобы все-таки разрешили продавать пиво на стадионах. Это исторически футбольный напиток, часть культа футбола.

Нас всех кто-то впервые привел на стадион. Меня, например, привел папа. Тогда на стадионе продавалось пиво, и даже можно было 50 грамм выпить, и ничего такого плохого при этом не было. Люди приходили с термосами обязательно, и каких-то скандалов не было. Проходили со стеклянными бутылками, и никто их не кидал на поле.

Все говорят: вот, будет закон о спорте… Ну, а что закон? Если мы с вами придем в ресторан и начнем там бить посуду, приедет полиция, нас заберут и накажут по закону. А чем в таком случае отличается футбольное сообщество от простых людей, которые нарушают какие-то нормы в жизни?

Болельщик как будто заранее в чем-то виноват. А в жизни как — если ты оступился, тогда и наказание.

И это не только про болельщиков. Вообще принято огульно наказывать и обвинять всех подряд. Мне бывает просто жалко, например, Леонида Федуна. Сейчас этого хоть чуть меньше стало, а раньше вообще. Люди должны понимать — человек столько вложил в «Спартак»! А его начинают оскорблять, тыкать.

Ладно еще, когда это болельщики делают, которые чего-то, может, не понимают. Но когда его наша футбольная власть начинает наказывать, и он еще и штрафы платит, ну это как-то…

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Источник: «Матч ТВ»

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