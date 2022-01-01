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Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил в гостях «Саутгемптон» и вышел в полуфинал

«Манчестер Сити» в 1/4 финала Кубка Англии крупно победил «Саутгемптон». Единственный мяч хозяев – автогол Эймерика Ляпорта.

Манчестерцы продолжают претендовать на титул АПЛ, Лиги чемпионов и Кубка Англии.

«Саутгемптон» потерпел четвертое поражение подряд. У «Манчестер Сити» в 2022 году одно поражение (от «Тоттенхэма»).

Англия. Кубок. 1/4 финала

Саутгемптон – Манчестер Сити – 1:4 (1:1)

Голы: 0:1 – Стерлинг, 12; 1:1 – Ляпорт, 45+2 (в свои ворота); 1:2 – Де Брюйне, 61 (с пенальти); 1:3 – Фоден, 75; 1:4 – Марез, 78.

Календарь Кубка Англии

Результаты Кубка Англии

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Источник: Бомбардир.ру

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