97 мест на матче «Ноттингем Форест» – «Ливерпуль» не будут заняты в память о жертвах трагедии на «Хиллсборо»

На матче 1/4 финала Кубка Англии между «Ноттингем Форест» и «Ливерпулем» будет отдана дань памяти жертвам трагедии на стадионе «Хиллсборо» в 1989 году.
97 мест на стадионе хозяев «Сити Граунд» не будут заняты – ровно столько людей погибло 33 года назад в давке.
Матч «Ноттингем Форест» – «Ливерпуль» начнется в 21:00 по Москве.
- Давка на «Хиллсборо» 33 года назад возникла во время полуфинала Кубка Англии между «Ноттингем Форест» и «Ливерпулем».
- В давке получили ранения 766 человек.
- Сейчас на «Хиллсборо» играет «Шеффилд Уэнсдей».
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Источник: Sky Sports