Мурзагулов – Евсееву: «Шарик круглый, еще пообщаемся, жди»

Бывший председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов ответил на слова экс-главного тренера команды Вадима Евсеева.

«Ничего себе, как осмелел Мистер Нерешительность. Ничего, дружок. Жизнь – длинная. Шарик – круглый. Еще пообщаемся, жди», – сказал Мурзагулов.

Мурзагулов ранее покинул пост председателя Общественной палаты Республики Башкортостан и ушел из «Уфы».

Евсеев покинул пост главного тренера «Уфы» осенью 2020 года.

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