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Мурзагулов – Евсееву: «Шарик круглый, еще пообщаемся, жди»

Бывший председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов ответил на слова экс-главного тренера команды Вадима Евсеева.

«Ничего себе, как осмелел Мистер Нерешительность. Ничего, дружок. Жизнь – длинная. Шарик – круглый. Еще пообщаемся, жди», – сказал Мурзагулов.

  • Мурзагулов ранее покинул пост председателя Общественной палаты Республики Башкортостан и ушел из «Уфы».
  • Евсеев покинул пост главного тренера «Уфы» осенью 2020 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +22676

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Пацаны, фильтруйте базар! Не надо беспредела!

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    Рейтинг: +652

    Беспонтий 1 час назад

    ходи и оглядывайся
    я знаю где ты живёшь
    я тебя запомнил
    я найду тебя по id
    ---------------------------------------
    вот уроды

    1
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  • ...
    Рейтинг: +6853

    vladik12 2 часа назад

    Ну устройте раз на раз, потешьте публику.

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    Рейтинг: +738

    talgatnurzhanov2006 2 часа назад

    2 дебила - это сила!!! Дружки епта бл..

    1
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