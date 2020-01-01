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Евсеев – об экс-главе «Уфы» Мурзагулове: «Он может что угодно говорить. Проснулся – один, вечером – другой»

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о своем отношении к бывшему председателю попечительского совета клуба Ростиславу Мурзагулову.

– Мурзагулов, когда вас на тренерском посту сменил Рашид Рахимов, говорил: «У Рахимова вообще никаких проблем с уверенностью: мне нравится, что у него нет панибратства с игроками и излишней жесткости». Очевидно, что он сравнивал Рахимова с вами.

– Вы хоть понимаете, кто это говорит? Он может что угодно говорить. Он проснулся один, вечером – другой.

Он лепит в этом, в инстаграме… Чтобы вы все писали фамилию «Мурзагулов». А вы его знали до этого? Если бы он молчал, его бы никто не знал. А сейчас вы все его цитируете. В том, что он лепит, вообще нет доли правды.

А по поводу того, какой я человек… Я справедливый человек. Вы позвоните в «Уфу» и спросите, кто там панибратством занимался и кто на личности переходил – вам футболисты ответят.

  • Мурзагулов ранее покинул пост председателя Общественной палаты Республики Башкортостан и ушел из «Уфы».
  • Евсеев покинул пост главного тренера «Уфы» осенью 2020 года.

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Источник: ютуб-канал «Невиданный футбол»

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