Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
Тест: угадайте второе гражданство футболиста
2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
3 Тест: что вам подарят на Новый год?
Тест: что вам подарят на Новый год?

Евсеев: «Когда Газизов приходил, «Спартак» был на десятом месте, а когда уходил – на первом»

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил работу Шамиля Газизова в «Спартаке».

– Вы в «Уфе» работали под началом Газизова. Почему у него не получилось в «Спартаке»?

– А кто сказал, что у него не получилось? Когда он приходил, «Спартак» был на десятом месте, а когда уходил – на первом.

То, что сейчас они выясняют – это вопрос хозяина «Спартака» и Газизова. Но то, для чего брали, он выполнил. Он ушел и все – где сейчас «Спартак»? Все эти подковерные истории – Кокорин, Урунов…

Но вы определитесь, что вам надо – чтобы «Спартак» шел на первом месте или что? Посмотрим, когда они теперь будут на первом месте. Кто-то из их футболистов недавно сказал: «Мы будем бороться за первое место». Видимо, он давно в таблицу не смотрел.

Регистрируйтесь за 2 минуты и получайте 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
Газизов: «В «Уфе» нормальная финансовая ситуация» 2
Газизов – о понижении зарплат в «Краснодаре»: «Я уже ничему не удивляюсь» 4
Газизов – о решении суда: «Давайте дождемся резолютивной части» 1
Источник: ютуб-канал «Невиданный футбол»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:29
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +21828

    JTherry 2 часа назад

    Евсеев - трепло, поработал тренером в фуфе, заразился у Газика трепологией... Газик сочинил фейк про "первое место", а Евсеев продолжает развивать "тему"...

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1362

    Vitaga 3 часа назад

    угу.. это соболев сказал) обещал первое место в этом сезоне... таких идиотов мало даже среди футболистов

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1613

    Bozigit 3 часа назад

    И то верно

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11