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  • Евсеев: «Когда Газизов приходил, «Спартак» был на десятом месте, а когда уходил – на первом»

Евсеев: «Когда Газизов приходил, «Спартак» был на десятом месте, а когда уходил – на первом»

20 марта 2022, 12:29
5

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил работу Шамиля Газизова в «Спартаке».

– Вы в «Уфе» работали под началом Газизова. Почему у него не получилось в «Спартаке»?

– А кто сказал, что у него не получилось? Когда он приходил, «Спартак» был на десятом месте, а когда уходил – на первом.

То, что сейчас они выясняют – это вопрос хозяина «Спартака» и Газизова. Но то, для чего брали, он выполнил. Он ушел и все – где сейчас «Спартак»? Все эти подковерные истории – Кокорин, Урунов…

Но вы определитесь, что вам надо – чтобы «Спартак» шел на первом месте или что? Посмотрим, когда они теперь будут на первом месте. Кто-то из их футболистов недавно сказал: «Мы будем бороться за первое место». Видимо, он давно в таблицу не смотрел.

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Источник: ютуб-канал «Невиданный футбол»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Евсеев Вадим Газизов Шамиль
Комментарии (5)
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Bozigit
1647771898
И то верно
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Vitaga
1647771915
угу.. это соболев сказал) обещал первое место в этом сезоне... таких идиотов мало даже среди футболистов
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JTherry
1647772294
Евсеев - трепло, поработал тренером в фуфе, заразился у Газика трепологией... Газик сочинил фейк про "первое место", а Евсеев продолжает развивать "тему"...
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Hektor 84
1647788705
Его заслуги в этом нет
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zigbert
1647845700
Следующим тренером Уфы будет Евсеев.
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