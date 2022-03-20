Главные новости дня. Айртон выбыл на месяц; трое легионеров покинули «Химки»

Ребров: «Джано правда прятался в шкафу, чтобы не лететь в Комсомольск-на-Амуре».

Официально: Виана, Дагерстол и Зе приостановили контракты с «Химками».

«Сбербанк», ВТБ, «Тинькофф» и «Совкомбанк» – претенденты на титульное спонсорство РПЛ.

Бензема пропустит матч с «Барселоной» (El Chiringuito).

Неймар может перейти в «Ньюкасл».

Зарема – о судействе: «Мы в Нижнем Новгороде другого не ждали. Расширяйте лигу, пусть играет «Зенит» со своими фармами».

Ваноли – после ничьей с «Нижним Новгородом»: «Команда растет. Ннужно работать и ждать, двух месяцев недостаточно».

Гоцук: «Фол на Айртоне? Футбол – контактный вид спорта. Судья разобрался».

«Футбол – не место для политики», – говорили они». Фанаты «Зенита» вывесили баннер в матче с «Арсеналом».

Айртон выбыл ориентировочно на месяц после фола Гоцука. Бразилец пропустит игру с «Локомотивом».