Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
3 Тест: топ-модель или футболистка?
Тест: топ-модель или футболистка?

Бензема пропустит матч с «Барселоной» (El Chiringuito)

Нападающий «Реала» Карим Бензема не поможет своей команде в Эль Класико.

34-летний футболист не успел восстановиться от травмы икроножной мышцы.

Француз пропустит не только ближайший матч, но и игры своей сборной.

  • «Реал» примет «Барселону» в воскресенье в 23:00 мск.
  • Сборная Франции проведет товарищеские встречи с Кот-д′Ивуаром и ЮАР.
  • В этом сезоне Бензема забил 32 гола и сделал 13 ассистов в 34 матчах.

Зарегистрируйся и получи 1000 рублей на бесплатную ставку

Новости по теме
Воспитанник «Реала» Регилон интересен «Барселоне» 1
«Челси» – «Реал»: у Тухеля рекордная беспроигрышная серия против испанцев
Где смотреть «Реал» – «Барселона»: во сколько прямая трансляция матча, Примера 20 марта 2
Источник: El Chiringuito TV

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:25
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +2651

    СуперПАВ9 3 секунды назад

    Все равно у барселоны шансов нет

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13492

    Skull_Boy 32 минуты назад

    Реал дома, а сливки дома играют на отбой и повезет Барсе, если хоть ничейку увезут

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11