Бензема пропустит матч с «Барселоной» (El Chiringuito)

Нападающий «Реала» Карим Бензема не поможет своей команде в Эль Класико.

34-летний футболист не успел восстановиться от травмы икроножной мышцы.

Француз пропустит не только ближайший матч, но и игры своей сборной.

«Реал» примет «Барселону» в воскресенье в 23:00 мск.

Сборная Франции проведет товарищеские встречи с Кот-д′Ивуаром и ЮАР.

В этом сезоне Бензема забил 32 гола и сделал 13 ассистов в 34 матчах.

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