Бензема пропустит матч с «Барселоной» (El Chiringuito)

Все равно у барселоны шансов нет
Нападающий «Реала» Карим Бензема не поможет своей команде в Эль Класико.
34-летний футболист не успел восстановиться от травмы икроножной мышцы.
Француз пропустит не только ближайший матч, но и игры своей сборной.
- «Реал» примет «Барселону» в воскресенье в 23:00 мск.
- Сборная Франции проведет товарищеские встречи с Кот-д′Ивуаром и ЮАР.
- В этом сезоне Бензема забил 32 гола и сделал 13 ассистов в 34 матчах.
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