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  • Ваноли – после ничьей с «Нижним Новгородом»: «Команда растет. Ннужно работать и ждать, двух месяцев недостаточно»

Ваноли – после ничьей с «Нижним Новгородом»: «Команда растет. Ннужно работать и ждать, двух месяцев недостаточно»

19 марта 2022, 16:59
15

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли подвел итоги матча 22-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (1:1).

«Есть положительный момент в игре – второй тайм. В первом команда немного боялась. Возможно, давило то, что от ребят требовался результат.

Но потом получилось исправить игру. Был пенальти, который нам не засчитали. В целом ребята понимают, куда нам надо двигаться.

Почему Промес не должен бить пенальти в следующих матчах? Не вижу никаких проблем с этим.

Я не справляюсь с работой в «Спартаке»? Нужно понимать, что кроме результата есть еще и другие вещи. Команда растет, у нас были взлеты и падения. Это касается самой игры.

Чтобы стать конкурентоспособными, нужно работать и ждать, двух месяцев недостаточно. Если команда поменяла тренера, значит и до этого не все было хорошо», – сказал Ваноли.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Спартак Ваноли Паоло
Комментарии (15)
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raritet
1647698682
Конечно, я бы тоже боялся . Играть с великим Нижним Новгородом, это ООО, сами понимаете. А прогресс есть , сегодня уже и ничейку скатали в отличии от первой игры с командой Великого Кержакова.
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САДЫЧОК
1647699167
Ванноли Нужно прежде всего убрать Джикию , пасы вникуда и он чуть не привез голешник , когда Каккоев во вратаря пробил и бросил позицию . когда гол забивали . он просто слева бегал ! Центральный защитник !
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Sedoi_Goblin
1647699351
главное "ннужно")) заикается после встречи с НН))))
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Garrincha58
1647700879
зачем Спартаку Перейра теперь Ваноли поставьте Тихонова или Аленичева, а лучше Юрана сто пудово будет не хуже чем у Семака в Зените.... госпожа Зарема это вам к сведению и не надо всё валить на судей и какой то всемирный заговор.
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Hektor 84
1647702958
У бомжей и конявого клинера пукан сорвало! А АДМИНЫ САЙТА И ДАЛЬШЕ ПРОДОЛЖАЮТ ИГНОРИРОВАТЬ ВЫСЕРЫ И ПОСТОЯННЫЕ ПРОВОКАЦИИ Cleaner НА КАЖДОЙ ВЕТКЕ СПАРТАКА!!!
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вальтер79
1647703421
хорошо хоть не 16 лет))))))
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житель СПб
1647704642
Команда немного боялась...?! Кого?! НН?! Спартак, кого же вы тренерами берете работать?!... Без комментариев. Кроме результата есть и другие вещи... Команда растет... - т.е. при двух предыдущих тренерах она так упала, что ей расти надо? Да, не везет Спартаку на тренеров! (Впрочем, и у нас не много лучше...)
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derrik2000
1647704735
"Я не справляюсь с работой в «Спартаке»? Нужно понимать, что кроме результата есть еще и другие вещи." ))))))))))))))))))))))) Дык, а я о чём раньше писал??? Башкирку устраивает во всех смыслах и ладно.
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paracetamol
1647706996
Команда растет. Нужно работать и ждать, 12 игр недостаточно
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kliker
1647707943
Мне перестал нравиться Селихов, он просел, как и Максименко. Селихов нормально подошёл к основе осенью из дубля, а сейчас тоже сдал. Кто там в Спартаке растренировывает вратарей основы?
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