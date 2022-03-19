Ваноли – после ничьей с «Нижним Новгородом»: «Команда растет. Ннужно работать и ждать, двух месяцев недостаточно»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли подвел итоги матча 22-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (1:1).

«Есть положительный момент в игре – второй тайм. В первом команда немного боялась. Возможно, давило то, что от ребят требовался результат.

Но потом получилось исправить игру. Был пенальти, который нам не засчитали. В целом ребята понимают, куда нам надо двигаться.

Почему Промес не должен бить пенальти в следующих матчах? Не вижу никаких проблем с этим.

Я не справляюсь с работой в «Спартаке»? Нужно понимать, что кроме результата есть еще и другие вещи. Команда растет, у нас были взлеты и падения. Это касается самой игры.

Чтобы стать конкурентоспособными, нужно работать и ждать, двух месяцев недостаточно. Если команда поменяла тренера, значит и до этого не все было хорошо», – сказал Ваноли.

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