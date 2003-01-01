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Ваноли – после ничьей с «Нижним Новгородом»: «Команда растет. Ннужно работать и ждать, двух месяцев недостаточно»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли подвел итоги матча 22-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (1:1).

«Есть положительный момент в игре – второй тайм. В первом команда немного боялась. Возможно, давило то, что от ребят требовался результат.

Но потом получилось исправить игру. Был пенальти, который нам не засчитали. В целом ребята понимают, куда нам надо двигаться.

Почему Промес не должен бить пенальти в следующих матчах? Не вижу никаких проблем с этим.

Я не справляюсь с работой в «Спартаке»? Нужно понимать, что кроме результата есть еще и другие вещи. Команда растет, у нас были взлеты и падения. Это касается самой игры.

Чтобы стать конкурентоспособными, нужно работать и ждать, двух месяцев недостаточно. Если команда поменяла тренера, значит и до этого не все было хорошо», – сказал Ваноли.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии14
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    Рейтинг: +15343

    Hektor 84 4 минуты назад

    У бомжей и конявого клинера пукан сорвало! А АДМИНЫ САЙТА И ДАЛЬШЕ ПРОДОЛЖАЮТ ИГНОРИРОВАТЬ ВЫСЕРЫ И ПОСТОЯННЫЕ ПРОВОКАЦИИ Cleaner НА КАЖДОЙ ВЕТКЕ СПАРТАКА!!!

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    Рейтинг: +16296

    Garrincha58 39 минут назад

    зачем Спартаку Перейра теперь Ваноли поставьте Тихонова или Аленичева, а лучше Юрана сто пудово будет не хуже чем у Семака в Зените.... госпожа Зарема это вам к сведению и не надо всё валить на судей и какой то всемирный заговор.

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    Рейтинг: +15343

    Hektor 84 > Garrincha58 8 минут назад

    А чего добились на тренерском поприще выше тобой перечисленные? И какое твое дело кого в Спартак назначают? Купи себе клуб и назначай юрана или кого еще. По поводу зенита мы все видим в рпл админ ресурс и промеры в еврокубках. С таким составом и админресурсом можно побеждать в рпл и без главного тренера.

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    Рейтинг: +14749

    Cleaner 39 минут назад

    Еще лет ПЯТЬ росту и команду расформируют.

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    Рейтинг: +807

    Узб@гоеный 52 минуты назад

    Команда растёт? Да она уверенно разваливается.

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    Рейтинг: +4605

    neim 57 минут назад

    Есть ещё примерно два месяца, ну может чуть больше. А потом всё, дранк нах запад ))).

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    Рейтинг: +1073

    Taps 57 минут назад

    "Народные" нег.ры опять обгадились.

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    Рейтинг: +807

    Узб@гоеный > Taps 42 минуты назад

    Красно белые беконы обгорелые.

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    Рейтинг: +12906

    Fusballer > Taps 6 минут назад

    У себя нег.ров поищите. Тоже найдёте.

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    Рейтинг: +1338

    Sedoi_Goblin 1 час назад

    главное "ннужно")) заикается после встречи с НН))))

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    Рейтинг: +8953

    САДЫЧОК 1 час назад

    Ванноли Нужно прежде всего убрать Джикию , пасы вникуда и он чуть не привез голешник , когда Каккоев во вратаря пробил и бросил позицию . когда гол забивали . он просто слева бегал ! Центральный защитник !

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    Рейтинг: +16098

    Persona_non_Grata > САДЫЧОК 1 час назад

    " А Карфаген должен быть разрушен " !!! )))

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    Рейтинг: +5773

    subbotaspartak 1 час назад

    Стрёмная пеналька...

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    Рейтинг: +3705

    raritet 1 час назад

    Конечно, я бы тоже боялся . Играть с великим Нижним Новгородом, это ООО, сами понимаете. А прогресс есть , сегодня уже и ничейку скатали в отличии от первой игры с командой Великого Кержакова.

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