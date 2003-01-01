«Футбол – не место для политики», – говорили они». Фанаты «Зенита» вывесили баннер в матче с «Арсеналом»

Болельщики «Зенита» на матче 22-го тура РПЛ против «Арсенала» разместили баннер в адрес, вероятно, ФИФА и УЕФА. Они отстранили российский футбол от международных игр.

«Футбол – не место для политики», – говорили они», – написано на баннере.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Санкт-Петербурге.

CAS оставил в силе санкции ФИФА и УЕФА.

«Зенит» вылетел из еврокубков до решения УЕФА.

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