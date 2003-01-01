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«Футбол – не место для политики», – говорили они». Фанаты «Зенита» вывесили баннер в матче с «Арсеналом»

Болельщики «Зенита» на матче 22-го тура РПЛ против «Арсенала» разместили баннер в адрес, вероятно, ФИФА и УЕФА. Они отстранили российский футбол от международных игр.

«Футбол – не место для политики», – говорили они», – написано на баннере.

  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Санкт-Петербурге.
  • CAS оставил в силе санкции ФИФА и УЕФА.
  • «Зенит» вылетел из еврокубков до решения УЕФА.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +520

    borusse 31 минуту назад

    фашистам не место в футболе

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    Рейтинг: +3381

    ААМ 1 час назад

    Они правы. ФИФА и УЕФА - типичный пример двуличия и русофобии.

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    Рейтинг: +6852

    R_a_i_n 1 час назад

    Очень даже правильный банер.

    8
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    Рейтинг: +17556

    DVOK68 2 часа назад

    Верный баннер.

    6
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    Рейтинг: +12932

    Fusballer 2 часа назад

    Еврогейцы - те ещё нацисты. Гитлер обзавидовался бы.

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    Рейтинг: -3

    Имя на сайте > Fusballer 2 минуты назад

    Европа нацисты ? Ответь. Просто хочется узнать с какого года Россия начала сотрудничать с нацистами.

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    Рейтинг: +844

    Узб@гоеный 2 часа назад

    Просто Еврорейх стал шавкой ВША.

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