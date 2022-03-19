Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сантос: «100 матчей за «Зенит» – это только начало»

19 марта 2022, 23:24
2

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос достиг отметки в 100 матчей за команду. Он заверил, что это только начало.

— Сегодня вы открыли вторую сотню матчей за сине-бело-голубых, а в Самаре сыграли юбилейный матч. Сто игр за «Зенит» — что это для вас?

— Это очень много значит для меня! Среди этой сотни были действительно выдающиеся игры, когда я чувствовал себя в превосходной форме — и за это огромное спасибо всем нашим специалистам по физподготовке и физиотерапевтам. Они очень помогли мне, благодаря им я так быстро добрался до этой отметки. Надеюсь, я и дальше продолжу показывать хороший футбол, и что впереди у меня еще множество игр за петербургский клуб.

— Что в целом для вас значит «Зенит»?

— Это клуб, который с первого моего дня здесь окружил меня и мою семью заботой и теплом, помог решить все бытовые вопросы. Это было огромным подспорьем — я мог полностью отдаваться игре, получать от нее удовольствие и приносить пользу и результат команде.

— Несмотря на такое внушительное число, можно ли сказать, что эти первые сто матчей в зенитовской карьере — только начало?

— Именно! Это только начало. За эти 100 матчей я завоевал с клубом пять титулов — надеюсь, за вторую сотню возьму еще больше! Это моя цель.

  • Бразилец выступает за «Зенит» с лета 2019 года.
  • В этом сезоне Сантос сделал 4 ассиста в 29 матчах.
  • Он уже выиграл с командой 5 трофеев, в том числе 2 чемпионства.

Зарегистрируйся и получи 1000 рублей на бесплатную ставку

Еще по теме:
Двое спартаковцев – в команде недели Кубка России 9
Семак оценил готовность Сантоса и Энрике к матчу с «Оренбургом»
Два игрока «Зенита» пропустят матч с «Акроном» 1
Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Дуглас Сантос
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
вальтер79
1647725910
молодец дуглас настоящий профи
Ответить
Bozigit
1647772067
Его настой вселяет оптимизм
Ответить
Главные новости
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
3
«Атлетико» принял решение по Альваресу
17:21
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
4
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
15:54
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
11
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
7
Фото«ПСЖ» продал 18-летнего вингера за 55 миллионов
15:26
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
21
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
16
Все новости
Все новости
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
17:06
1
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
16:49
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
16:27
1
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
6
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
21
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
16
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
9
Батраков получил важное предупреждение
14:15
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
2
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
13:52
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
1
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
14
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
2
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
21
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
4
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
11
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
16
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
4
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
14
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
10:39
Гаджиев – о главных тренерах 3 клубов РПЛ: «Люди с пустыми тренерскими профайлами»
10:27
10
Игрок «Оренбурга» назвал команду претендентом на чемпионство
09:36
3
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
12
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
6
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+