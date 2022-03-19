Сантос: «100 матчей за «Зенит» – это только начало»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос достиг отметки в 100 матчей за команду. Он заверил, что это только начало.

— Сегодня вы открыли вторую сотню матчей за сине-бело-голубых, а в Самаре сыграли юбилейный матч. Сто игр за «Зенит» — что это для вас?

— Это очень много значит для меня! Среди этой сотни были действительно выдающиеся игры, когда я чувствовал себя в превосходной форме — и за это огромное спасибо всем нашим специалистам по физподготовке и физиотерапевтам. Они очень помогли мне, благодаря им я так быстро добрался до этой отметки. Надеюсь, я и дальше продолжу показывать хороший футбол, и что впереди у меня еще множество игр за петербургский клуб.

— Что в целом для вас значит «Зенит»?

— Это клуб, который с первого моего дня здесь окружил меня и мою семью заботой и теплом, помог решить все бытовые вопросы. Это было огромным подспорьем — я мог полностью отдаваться игре, получать от нее удовольствие и приносить пользу и результат команде.

— Несмотря на такое внушительное число, можно ли сказать, что эти первые сто матчей в зенитовской карьере — только начало?

— Именно! Это только начало. За эти 100 матчей я завоевал с клубом пять титулов — надеюсь, за вторую сотню возьму еще больше! Это моя цель.

Бразилец выступает за «Зенит» с лета 2019 года.

В этом сезоне Сантос сделал 4 ассиста в 29 матчах.

Он уже выиграл с командой 5 трофеев, в том числе 2 чемпионства.

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