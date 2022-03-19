Мартинс, Хлусевич и Николсон – в старте «Спартака» на матч с «Нижним Новгородом»

Стали известны стартовые составы «Нижнего Новгорода» и «Спартака» на игру 22-го тура чемпионата России.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Кравцов, Сулейманов, Эннин.
«Спартак»: Селихов, Литвинов, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Мартинс, Хлусевич, Промес, Бакаев, Николсон.
- Матч пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.
- Начало – в 14:00 мск.
- «Нижний Новгород» идет на 11-м месте в РПЛ, «Спартак» – на 9-м.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Источник: сайт РПЛ