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Мартинс, Хлусевич и Николсон – в старте «Спартака» на матч с «Нижним Новгородом»

Стали известны стартовые составы «Нижнего Новгорода» и «Спартака» на игру 22-го тура чемпионата России.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Кравцов, Сулейманов, Эннин.

«Спартак»: Селихов, Литвинов, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Мартинс, Хлусевич, Промес, Бакаев, Николсон.

  • Матч пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.
  • Начало – в 14:00 мск.
  • «Нижний Новгород» идет на 11-м месте в РПЛ, «Спартак» – на 9-м.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Источник: сайт РПЛ

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Комментарии1
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    Рейтинг: +13158

    NewLife 14 минут назад

    "Судья продажная козел ты"

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