Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
Тест: угадайте второе гражданство футболиста
2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
3 Тест: за какую сборную вы бы играли?
Тест: за какую сборную вы бы играли?

Сантос: «Продолжу выкладываться, чтобы за следующие 100 матчей взять с «Зенитом» еще 5 титулов или больше»

Левый защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, что надеется выиграть еще много трофеев с петербургской командой.

- Ваша цель на следующие 100 матчей за «Зенит»?

- Хочу завоевывать все возможные трофеи, продолжать отдавать передачи и забивать голы. Ну и, разумеется, делать всe, чтобы наши ворота оставались в неприкосновенности!

Продолжу полностью выкладываться на поле, чтобы вместе с «Зенитом» за следующие 100 матчей взять еще пять титулов. Или даже больше! Как бог даст.

  • Бразилец выступает за «Зенит» с лета 2019 года.
  • В этом сезоне Сантос сделал 4 ассиста в 28 матчах.
  • Он уже выиграл с командой 5 трофеев, в том числе 2 чемпионства.

Зарегистрируйся и получи 1000 рублей на бесплатную ставку

Новости по теме
Дуглас Сантос – о Круговом: «Типичный бразилец» 2
Дуглас Сантос: «Я из тех крайних защитников, кто любит участвовать в атаке» 2
Малком, Клаудиньо, Алберто и Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Крыльями Советов»
Источник: сайт «Зенита»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:37
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +824

    Дубина 2 часа назад

    О понесло!!!
    А полуфинал ЛЧ будет? В скором?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +763

    Узб@гоеный 2 часа назад

    Красава. Дуглас пахарь с большой буквы.

    3
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11