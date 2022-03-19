Сантос: «Продолжу выкладываться, чтобы за следующие 100 матчей взять с «Зенитом» еще 5 титулов или больше»

Левый защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, что надеется выиграть еще много трофеев с петербургской командой.

- Ваша цель на следующие 100 матчей за «Зенит»?

- Хочу завоевывать все возможные трофеи, продолжать отдавать передачи и забивать голы. Ну и, разумеется, делать всe, чтобы наши ворота оставались в неприкосновенности!

Продолжу полностью выкладываться на поле, чтобы вместе с «Зенитом» за следующие 100 матчей взять еще пять титулов. Или даже больше! Как бог даст.

Бразилец выступает за «Зенит» с лета 2019 года.

В этом сезоне Сантос сделал 4 ассиста в 28 матчах.

Он уже выиграл с командой 5 трофеев, в том числе 2 чемпионства.

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