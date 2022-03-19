Помазун, Шатов, Глушаков и Мирзов – в основе «Урала» и «Химок» на матч 22-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Химок» на игру 22-го тура чемпионата России.
«Урал»: Помазун, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Кузьмичeв, Шатов, Магомадов, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Гаджимурадов.
«Химки»: Лантратов, Тихий, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Камышев, Магомедов, Главчич, Руденко.
- Матч пройдет на «Екатеринбург Арене».
- Начало – в 12:00 мск.
- «Урал» идет на 13-м месте в РПЛ, «Химки» – на 16-м.
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Источник: сайт РПЛ