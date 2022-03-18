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Фанаты «Копенгагена» пытались фейерверком нарушить сон игроков ПСВ, но перепутали отели

Полузащитник ПСВ Марио Гетце рассказал, что фанаты «Копенгагена» в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги конференций пытались помешать нидерландцам спать. Они запускали фейерверк, но перепутали отели.

«Да, мы специально поставили наш автобус у другого отеля. Я спал очень хорошо», – сказал Гетце.

  • ПСВ победил в Копенгагене со счетом 4:0 и вышел в 1/4 финала.
  • У автора победного гола финала ЧМ-2014 Гетце гол и ассист.
  • В следующем раунде нидерландцы сыграют с «Лестером».

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Источник: твиттер ESPN FC

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18.03.2022 23:27
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