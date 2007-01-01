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Дуглас Сантос – о Круговом: «Типичный бразилец»

Левый защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился мнением о своем конкуренте по позиции Даниле Круговом.

- Кто из зенитовских россиян играет наиболее «по-бразильски»?

- Думаю, Круг. Его стиль больше всего похож на наш, бразильский: атакующий крайний защитник, который любит обострять игру, хорошо бьет из-за штрафной, раздает голевые и забивает сам. Типичный бразилец!

  • В этом сезоне Сантос сделал 4 ассиста в 28 матчах.
  • Круговой забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи в 26 играх.

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Источник: сайт «Зенита»

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