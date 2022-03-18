Педри: «Считаю «Барсу» фаворитом Лиги Европы. Надеюсь, что выиграем трофей»

Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал победу над «Галатасараем» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Посмотрим, кто достанется нам по итогам жеребьевки, но я считаю, что мы фавориты [Лиги Европы]. Мы играем в футбол, который нам нравится, и получаем удовольствие. Надеюсь, что выиграем трофей», – сказал Педри.

Каталонцы прошли «Галатасарай» по сумме двух матчей.

«Барса» не проигрывает 11 матчей подряд во всех турнирах – восемь побед и три ничьи.

Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов ЛЕ состоится сегодня.

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