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Определились все четвертьфиналисты Лиги конференций

Завершились все ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций.

В следующую стадию турнира прошли команды из Греции, Чехии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Франции и Англии.

Это ПАОК, «Славия», «Рома», «Фейеноорд», «Буде-Глимт», «Марсель», ПСВ и «Лестер Сити».

  • Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги конференций состоится сегодня.
  • Начало – в 17:00 мск.
  • Матчи 1/4 финала будут сыграны 7 и 14 апреля, 1/2 финала – 28 апреля и 5 мая.

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Источник: «Бомбардир»

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