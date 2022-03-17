Пиняев: «В России никогда не будет своего Мбаппе? С такой фамилией россиянина точно не будет»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о молодых российских футболистах.
— Сергей Игнашевич: «В России никогда не будет своего Мбаппе, у нас просто другая генетика».
— С такой фамилией россиянина точно не будет. Но будет с другой, молодежь в России хорошая, прогрессирующая. Захарян и другие позволяют верить в лучшее.
- Сейчас Пиняев выступает за сборную 2003 года (U19).
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 21 матче.
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Источник: «Матч ТВ»