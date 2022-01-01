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Пиняев: «В России никогда не будет своего Мбаппе? С такой фамилией россиянина точно не будет»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о молодых российских футболистах.

— Сергей Игнашевич: «В России никогда не будет своего Мбаппе, у нас просто другая генетика».

— С такой фамилией россиянина точно не будет. Но будет с другой, молодежь в России хорошая, прогрессирующая. Захарян и другие позволяют верить в лучшее.

  • Сейчас Пиняев выступает за сборную 2003 года (U19).
  • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 21 матче.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии10
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    Рейтинг: +12867

    Fusballer 20 минут назад

    Зато есть Рукаку!

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    Рейтинг: +2767

    Валерий2705 31 минуту назад

    Да уж скорее будет с такой фамилией, нежели так же играющий.

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    Рейтинг: +1338

    Vitaga 40 минут назад

    скоро типичное имя у россиян - будет Бабоджон или Рахматулло

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    Рейтинг: +13403

    Barmaleushka 1 час назад

    Мбапеев , Мбапян , Мбапенский , Мбапевич ....

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    Рейтинг: +663

    pele1981 2 часа назад

    Уж не себя ли ты сравнил с Мбаппе, Пинечка?))) Чтобы стать как он, тебе нужно, как минимум, научиться голы забивать хотя бы в каждом третьем матче! А то ты сыграл 21 матч, а забил 3 гола - ну просто СУПЕР нападающий!!!)))

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    Рейтинг: +1227

    стоп кран 2 часа назад

    С такой фамилией россиянина точно не будет....Захарян и другие======Хорошо что в России всегда выручают армяне. Захарян,Симонян,Кеосанян ,Шахназаров и другие.Вишенка на торте -Лавров.Кто не в курсе, у него армянские корни.

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    Рейтинг: +663

    pele1981 > стоп кран 2 часа назад

    Так это всем известно, что Лавр - это потомок армянских евреев)))

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    Рейтинг: +1227

    стоп кран > pele1981 2 часа назад

    Ну не скажи...Для главных тут драйверов --сильвер, клинер, прохфессоризспб это новость.)))

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    Рейтинг: +2372

    acor94 > стоп кран 2 часа назад

    А что тут такого? Ты имеешь что-то против евреев?

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    Рейтинг: +663

    pele1981 > acor94 1 час назад

    Мне таки не понятно, ты имеешь что-то сказать противоположное до меня?)))

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