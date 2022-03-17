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  • Пиняев: «В России никогда не будет своего Мбаппе? С такой фамилией россиянина точно не будет»

Пиняев: «В России никогда не будет своего Мбаппе? С такой фамилией россиянина точно не будет»

17 марта 2022, 16:27
10

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о молодых российских футболистах.

— Сергей Игнашевич: «В России никогда не будет своего Мбаппе, у нас просто другая генетика».

— С такой фамилией россиянина точно не будет. Но будет с другой, молодежь в России хорошая, прогрессирующая. Захарян и другие позволяют верить в лучшее.

  • Сейчас Пиняев выступает за сборную 2003 года (U19).
  • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 21 матче.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Мбаппе Килиан Пиняев Сергей
Комментарии (10)
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pele1981
1647525183
Уж не себя ли ты сравнил с Мбаппе, Пинечка?))) Чтобы стать как он, тебе нужно, как минимум, научиться голы забивать хотя бы в каждом третьем матче! А то ты сыграл 21 матч, а забил 3 гола - ну просто СУПЕР нападающий!!!)))
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Vitaga
1647530757
скоро типичное имя у россиян - будет Бабоджон или Рахматулло
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Валерий2705
1647531285
Да уж скорее будет с такой фамилией, нежели так же играющий.
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Fusballer
1647531957
Зато есть Рукаку!
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Hektor 84
1647538529
А нападающий ли он с такой статой?
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BRO_football
1647540986
Ага, видим мы какая молодёжь в России хорошая! Легионеры начали уходить, так клубы сразу панику развели, потому что не знают кем заменить! Вот теперь настанет настоящий лимит на легионеров и развитие детского футбола начнётся. Спасибо Путину!
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