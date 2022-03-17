Семак: «Надеемся, что Ловрен приедет в «Зенит» после матчей сборной Хорватии»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов.

«Ловрен продолжает реабилитацию. И надеемся, что после сборной приедет к нам.

Чистяков, надеюсь, сможет принять участие в игре [с «Арсеналом»]. Оздоев с сегодняшнего дня начинает тренироваться в общей группе. Заболел Саша Ерохин, и он тоже не поможет нам.

Проанализируем состояние игроков. И в зависимости от их состояния выберем ту модель, по которой будем играть», – сказал Семак.

«Зенит» примет «Арсенал» в субботу в 19:30 мск.

Ловрен не выходит на поле с декабря.

Сообщалось, что хорвата убеждают покинуть клуб.

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