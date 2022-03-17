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Семак: «Надеемся, что Ловрен приедет в «Зенит» после матчей сборной Хорватии»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов.

«Ловрен продолжает реабилитацию. И надеемся, что после сборной приедет к нам.

Чистяков, надеюсь, сможет принять участие в игре [с «Арсеналом»]. Оздоев с сегодняшнего дня начинает тренироваться в общей группе. Заболел Саша Ерохин, и он тоже не поможет нам.

Проанализируем состояние игроков. И в зависимости от их состояния выберем ту модель, по которой будем играть», – сказал Семак.

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Источник: Sport24

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Комментарии5
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    Рейтинг: +16264

    Garrincha58 14 минут назад

    Семак как всегда пургу гонит как говорит так и тренирует так и команда играет не внятно

    0
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    Рейтинг: +60209

    portero 2 часа назад

    Он почувствует недомогание и останется лечится, вапросик один, зачем ему платят зарплату, за откат???

    0
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    Рейтинг: +2370

    acor94 3 часа назад

    Зато Прохин в Сочи сверкает)) Ну и трансферная политика. В центре обороны играет карликовый опорник и левый защитник))

    1
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    Рейтинг: +589

    Беспонтий 3 часа назад

    приуныл

    2
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    Рейтинг: +12861

    Fusballer 3 часа назад

    Надейся.

    0
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