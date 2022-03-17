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  • Семак: «Надеемся, что Ловрен приедет в «Зенит» после матчей сборной Хорватии»

Семак: «Надеемся, что Ловрен приедет в «Зенит» после матчей сборной Хорватии»

17 марта 2022, 11:26
7

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов.

«Ловрен продолжает реабилитацию. И надеемся, что после сборной приедет к нам.

Чистяков, надеюсь, сможет принять участие в игре [с «Арсеналом»]. Оздоев с сегодняшнего дня начинает тренироваться в общей группе. Заболел Саша Ерохин, и он тоже не поможет нам.

Проанализируем состояние игроков. И в зависимости от их состояния выберем ту модель, по которой будем играть», – сказал Семак.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Ловрен Деян Семак Сергей
Комментарии (7)
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Fusballer
1647506026
Надейся.
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Беспонтий
1647506252
приуныл
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acor94
1647508294
Зато Прохин в Сочи сверкает)) Ну и трансферная политика. В центре обороны играет карликовый опорник и левый защитник))
Ответить
portero
1647509740
Он почувствует недомогание и останется лечится, вапросик один, зачем ему платят зарплату, за откат???
Ответить
Garrincha58
1647518992
Семак как всегда пургу гонит как говорит так и тренирует так и команда играет не внятно
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Hektor 84
1647521497
Вопрос только зачем? Нулевой игрочишка получающий очень много бабла.
Ответить
житель СПб
1647544397
Это вряд ли! Да и незачем.
Ответить
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