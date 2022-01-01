Хорватский футбольный союз убеждает Ловрена покинуть «Зенит»

С радостью проводим этого косячника.
Защитник «Зенита» Деян Ловрен находится под давлением Хорватского футбольного союза. Он убеждает игрока как минимум приостановить контракт с российским клубом.
Сам Ловрен планирует вернуться в Россию после паузы на матчи сборных. Он вызван в состав хорватской команды на ближайшие матчи.
- Хорват выступает за «Зенит» с 2020 года.
- В этом сезоне он провел 19 матчей.
- Контракт Ловрена с клубом действует до 2023 года.
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