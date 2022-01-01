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Хорватский футбольный союз убеждает Ловрена покинуть «Зенит»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен находится под давлением Хорватского футбольного союза. Он убеждает игрока как минимум приостановить контракт с российским клубом.

Сам Ловрен планирует вернуться в Россию после паузы на матчи сборных. Он вызван в состав хорватской команды на ближайшие матчи.

  • Хорват выступает за «Зенит» с 2020 года.
  • В этом сезоне он провел 19 матчей.
  • Контракт Ловрена с клубом действует до 2023 года.

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Источник: Metaratings

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Комментарии7
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    Рейтинг: +740

    Узб@гоеный 3 часа назад

    С радостью проводим этого косячника.

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    Рейтинг: +11138

    BRO_football 3 часа назад

    Пусть Хорватский футбольный союз выкупит Ловрена у Зенита! В чём проблема?

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    Рейтинг: +9541

    "supermax" 3 часа назад

    ну а если не покинет то хер а не сборная..все понятно про европейскую свободу выбора...ну а зенит по ходу особо то не потеряет

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    Рейтинг: +1425

    Форвард 79 > "supermax" 3 часа назад

    То что Зенит не потеряет это да.
    В этом заслуга самого Деяна))
    Но проблема в том как бы не плох был хорват, но он же денег стоит
    Что значит уйдет?! У него контракт, отступные в кассу и на вольные хлеба, а нет, пусть дальше лямку тянет

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    Рейтинг: +616

    pele1981 > Форвард 79 3 часа назад

    Зенит столько денег каждый год просирает, что потеря какого-то предка усташа ни на что не повлияет)))

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    Рейтинг: +13127

    NewLife > pele1981 2 часа назад

    Потомка..)

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    Рейтинг: +616

    pele1981 > NewLife 1 час назад

    Да, точно, благодарю))

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