Хорватский футбольный союз убеждает Ловрена покинуть «Зенит»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен находится под давлением Хорватского футбольного союза. Он убеждает игрока как минимум приостановить контракт с российским клубом.

Сам Ловрен планирует вернуться в Россию после паузы на матчи сборных. Он вызван в состав хорватской команды на ближайшие матчи.

Хорват выступает за «Зенит» с 2020 года.

В этом сезоне он провел 19 матчей.

Контракт Ловрена с клубом действует до 2023 года.

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