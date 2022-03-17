Карраскаль – о латиноамериканцах в ЦСКА: «Мы все очень рады здесь оказаться»

Зимний новичок ЦСКА Хорхе Карраскаль ответил на вопросы клубной пресс-службы о своих увлечениях, адаптации в команде и целях на будущее.

– В Латинской Америке футбол – больше, чем спорт. Тяжело ли справляться там с популярностью?

– Да, вы правильно говорите, особенно в Аргентине, там футбол, футбол и только футбол. Это больше, чем спорт. Это целая религия.

Там очень много давления и внимания, но если ты выбрал такой путь и это твоя профессия, тебе это должно нравиться и ты должен справляться с этим напряжением.

– Расскажи о своих увлечениях.

– Я открытый и веселый человек, очень люблю слушать музыку и танцевать. Постоянно транслирую свою энергетику всему миру!

Также люблю встречаться с друзьями, поэтому, как только обоснуюсь в Москве, сразу же привезу своих колумбийских друзей.

Еще люблю ходить в рестораны и смотреть достопримечательности. Надеюсь, я смогу как можно скорее узнать Москву поближе. В целом я очень жизнерадостный человек.

– Армейцы хотели тебя приобрести пару лет назад. Почему этого не произошло?

– Да, это было два года назад. Лично я очень хотел перейти, но тогда «Ривер» играл в Кубке Либертадорес и рассчитывал на меня. Поэтому трансфер не состоялся. Сейчас я очень рад, что наконец-то здесь.

– Теперь у нас в клубе целая латиноамериканская банда. Вам комфортно?

– Мы все очень рады здесь оказаться. У каждого из нас есть свои цели и максимальное стремление отдавать себя на благо ЦСКА. Вы правильно сказали, что нас много. Есть колумбиец, парагваец и два бразильца, мы прекрасно общаемся.

Понимаем португальский и испанский языки, хоть они и немного разные. Нас очень хорошо встретили, чувствуем себя здесь очень комфортно, как дома. Каждый из нас воодушевлен и хочет достичь больших вершин с ЦСКА.

– Какая твоя самая главная цель?

– Когда я был маленьким, у меня была единственная мечта – подняться из этой нищеты и купить маме дом. Я всегда жил этой мечтой.

Затем все шло успешно, я мог себе позволить многое. Сейчас я в ЦСКА, это очередной большой шаг в моей карьере. Дом маме я купил, поэтому могу жить счастливо.

Полузащитник в феврале перешел из «Ривер Плейта».

ЦСКА арендовал Карраскаля до конца сезона с правом выкупа.

Колумбиец провел 4 матча за новую команду.

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