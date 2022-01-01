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Карраскаль: «На моих ногах практически нет живого места»

Зимний новичок ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал о состоянии своего здоровья.

– Игроки твоего плана чаще других получают по ногам. Привык к этому?

– С самого детства я получаю по ногам, на них практически нет живого места. В Аргентине футбол сверхконтактный и там бьют постоянно.

Надеюсь, что в России будет спокойнее, хоть здесь и более силовой футбол, но в Аргентине в этом плане творится какое-то сумасшествие. Но я к этому всегда готов.

  • Полузащитник в феврале перешел из «Ривер Плейта».
  • ЦСКА арендовал Карраскаля до конца сезона с правом выкупа.
  • Колумбиец провел 4 матча за новую команду.

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Источник: сайт ЦСКА

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Комментарии1
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    Рейтинг: +15683

    paracetamol 1 час назад

    Зато сберкнижка бьет рекорды!

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