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Карраскаль: «На моих ногах практически нет живого места»

17 марта 2022, 08:49
4

Зимний новичок ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал о состоянии своего здоровья.

– Игроки твоего плана чаще других получают по ногам. Привык к этому?

– С самого детства я получаю по ногам, на них практически нет живого места. В Аргентине футбол сверхконтактный и там бьют постоянно.

Надеюсь, что в России будет спокойнее, хоть здесь и более силовой футбол, но в Аргентине в этом плане творится какое-то сумасшествие. Но я к этому всегда готов.

  • Полузащитник в феврале перешел из «Ривер Плейта».
  • ЦСКА арендовал Карраскаля до конца сезона с правом выкупа.
  • Колумбиец провел 4 матча за новую команду.

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Источник: сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Карраскаль Хорхе
Комментарии (4)
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paracetamol
1647498884
Зато сберкнижка бьет рекорды!
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Январь 59
1647505064
Смени работу. Иди на стройку. Вся ладонь будет в мозолях, спина в цементе задница в мыле (в принципе условия труда очень похожи) , но оплата за труд несравнимо разная.
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OOOVVV.
1647508275
Такого игрока по окончании сезона надо удержать в ЦСКА выкупив контракт.
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MichelWB
1647533654
А не надо было использовать пираний для фиш-пилинга ног.
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