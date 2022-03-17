Карраскаль: «На моих ногах практически нет живого места»

Зимний новичок ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал о состоянии своего здоровья.

– Игроки твоего плана чаще других получают по ногам. Привык к этому?

– С самого детства я получаю по ногам, на них практически нет живого места. В Аргентине футбол сверхконтактный и там бьют постоянно.

Надеюсь, что в России будет спокойнее, хоть здесь и более силовой футбол, но в Аргентине в этом плане творится какое-то сумасшествие. Но я к этому всегда готов.

Полузащитник в феврале перешел из «Ривер Плейта».

ЦСКА арендовал Карраскаля до конца сезона с правом выкупа.

Колумбиец провел 4 матча за новую команду.

Регистрируйтесь за 2 минуты и получайте 1000 рублей бесплатно от Bettery