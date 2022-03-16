Терюшков – об отказе Дзюбы ехать в сборную: «Че мы его обсуждаем? Его поступок говорит о многом. Бог ему судья»

Председатель наблюдательного совета «Химок», депутат Государственной думы РФ Роман Терюшков прокомментировал поступок форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Он отказался ехать в сборную России.

«Че мы обсуждаем Дзюбу? Теперь на его месте Иван Сергеев, молодой, хороший парень. Это прекрасное решение. Пусть себя проявляет. Вот это бы пообсуждать.

А Дзюба... Бог ему судья. Для любого спортсмена самое основное – попасть в сборную страны. Когда тебя вызывают, а ты не едешь, это говорит о многом», – сказал Терюшков.

Дзюба сослался на семейные обстоятельства.

При Валерии Карпине Дзюба за сборную не играл.

Дзюба заверил, что в будущем готов играть за команду.

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