Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай стадион по фото со спутника
Тест: угадай стадион по фото со спутника
2 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
3 Тест: сразись с высшим разумом
Тест: сразись с высшим разумом

Терюшков – об отказе Дзюбы ехать в сборную: «Че мы его обсуждаем? Его поступок говорит о многом. Бог ему судья»

Председатель наблюдательного совета «Химок», депутат Государственной думы РФ Роман Терюшков прокомментировал поступок форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Он отказался ехать в сборную России.

«Че мы обсуждаем Дзюбу? Теперь на его месте Иван Сергеев, молодой, хороший парень. Это прекрасное решение. Пусть себя проявляет. Вот это бы пообсуждать.

А Дзюба... Бог ему судья. Для любого спортсмена самое основное – попасть в сборную страны. Когда тебя вызывают, а ты не едешь, это говорит о многом», – сказал Терюшков.

  • Дзюба сослался на семейные обстоятельства.
  • При Валерии Карпине Дзюба за сборную не играл.
  • Дзюба заверил, что в будущем готов играть за команду.

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

Новости по теме
Червиченко – о Дзюбе: «Если ты патриот, то должен играть за сборную без оглядки на родственников и другие факторы. Если не хочешь, так и скажи»
Филимонов – о Дзюбе: «В мое время такого не могло быть, чтобы игрок отказывался приехать в сборную. От нее никогда не отказываются» 12
Дзюба: «Не заботьтесь о том, что думает о вас общество, побольше времени уделяйте близким» 21
Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:44
Комментарии7
...
  • ...
    Рейтинг: +60195

    portero 43 минуты назад

    петушков в другом мире живёт? а что сборная где-то может играть?
    или этот сбор непонятно кому нужное шоу...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6722

    nik55 2 часа назад

    бомжи ваш деревянный может только д----ть

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13521

    Dominator777 2 часа назад

    Не знаю, что за человек этот Терюшков, плохой ли, хороший, но в отношении Дзюбы высказался более, чем правильно: не добавить, не убивать. А "знахари"- либерасты, которые сами обосрались и срут на страницах сайта, тут же вылезли с критикой в комментах.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14622

    Cleaner 3 часа назад

    Терющков, ты кто такой. Никто. Дармоед. Не нужно тебе футбол трогать!...(

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +751

    Дубина 3 часа назад

    Дзюба наш талисман и тащер сборной)))))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +579

    Беспонтий 3 часа назад

    тебе же бог единоросс судья
    как будет плохо
    вот к нему и обращайся

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +9888

    Alekxei Z. 3 часа назад

    С каких это пор некто Терюшков стал совестью нации ?
    Химками занимайся депутат.

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11