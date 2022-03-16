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  • Терюшков – об отказе Дзюбы ехать в сборную: «Че мы его обсуждаем? Его поступок говорит о многом. Бог ему судья»

Терюшков – об отказе Дзюбы ехать в сборную: «Че мы его обсуждаем? Его поступок говорит о многом. Бог ему судья»

16 марта 2022, 19:44
4

Председатель наблюдательного совета «Химок», депутат Государственной думы РФ Роман Терюшков прокомментировал поступок форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Он отказался ехать в сборную России.

«Че мы обсуждаем Дзюбу? Теперь на его месте Иван Сергеев, молодой, хороший парень. Это прекрасное решение. Пусть себя проявляет. Вот это бы пообсуждать.

А Дзюба... Бог ему судья. Для любого спортсмена самое основное – попасть в сборную страны. Когда тебя вызывают, а ты не едешь, это говорит о многом», – сказал Терюшков.

  • Дзюба сослался на семейные обстоятельства.
  • При Валерии Карпине Дзюба за сборную не играл.
  • Дзюба заверил, что в будущем готов играть за команду.

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Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Зенит Россия Дзюба Артем
Комментарии (4)
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Беспонтий
1647450032
тебе же бог единоросс судья как будет плохо вот к нему и обращайся
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Dominator777
1647452923
Не знаю, что за человек этот Терюшков, плохой ли, хороший, но в отношении Дзюбы высказался более, чем правильно: не добавить, не убивать. А "знахари"- либерасты, которые сами обосрались и срут на страницах сайта, тут же вылезли с критикой в комментах.
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nik55
1647454580
бомжи ваш деревянный может только д----ть
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portero
1647459538
петушков в другом мире живёт? а что сборная где-то может играть? или этот сбор непонятно кому нужное шоу...
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