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Агент Миранчука: «С Лешей все нормально. Из-за мышечного спазма решили пропустить две игры»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал отсутствие футболиста в заявке на матч Лиги Европы с «Байером».

«Всe нормально с Лeшей. Из-за небольшого мышечного спазма было принято решение пропустить две игры. Со следующей недели надеемся на полноценное возвращение в общую группу», — сказал Шпинeв.

  • Ранее россиянин пропустил матч с «Дженоа» (0:0).
  • Миранчук провел 13 матчей в сезоне Серии А, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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Источник: «Чемпионат»

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