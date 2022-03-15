Мостовой – о мартовском сборе России: «Чай попьют, будут обниматься, целоваться, показухой заниматься»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказал мнение насчет мартовского сбора команды. Состав оглашен сегодня.

«В проведении мартовского сбора я не вижу ни плохого, ни хорошего. С одной стороны, даты свободны, можно провести сбор. С другой, игроки же играют в клубах и спокойно могли бы получить два-три дня выходных, побыть с семьей и дальше тренироваться в команде. Зачем ехать куда-то, тем более многие не из Москвы, и им еще до места сбора добраться надо. Приедут, потренируются, чай попьют, будут обниматься, целоваться, показухой заниматься, но ведь ничего этот сбор не дает», – сказал Мостовой.

Учебно-тренировочный сбор пройдет с 21 по 27 марта.

Команда будет работать в Москве.

Российскую сборную отстранили от участия в международных соревнованиях.

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