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  • Мостовой – о мартовском сборе России: «Чай попьют, будут обниматься, целоваться, показухой заниматься»

Мостовой – о мартовском сборе России: «Чай попьют, будут обниматься, целоваться, показухой заниматься»

15 марта 2022, 14:14
8

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказал мнение насчет мартовского сбора команды. Состав оглашен сегодня.

«В проведении мартовского сбора я не вижу ни плохого, ни хорошего. С одной стороны, даты свободны, можно провести сбор. С другой, игроки же играют в клубах и спокойно могли бы получить два-три дня выходных, побыть с семьей и дальше тренироваться в команде. Зачем ехать куда-то, тем более многие не из Москвы, и им еще до места сбора добраться надо. Приедут, потренируются, чай попьют, будут обниматься, целоваться, показухой заниматься, но ведь ничего этот сбор не дает», – сказал Мостовой.

  • Учебно-тренировочный сбор пройдет с 21 по 27 марта.
  • Команда будет работать в Москве.
  • Российскую сборную отстранили от участия в международных соревнованиях.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия Мостовой Александр
Комментарии (8)
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Беспонтий
1647345301
жил-был славный царь дадон смолоду был грозен он а теперь он то и дело раздаёт советы смело не пора ли в свой удел отдохнуть от ратных дел и покой себе устроить
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Vitaga
1647357953
спора нет - Мостовой был великим игроком -оговорка- для нашего футбола. только он остановился в развитии и живет еще в том времени - когда был великим. сейчас же он просто консультант на ТВ. ничего более. опыта как тренера у него нет. а частное мнение высказывает почти как и любой мужик.
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ab15488
1647358006
Что то в последнее время Мостовой в адрес Карпина одной желчью брызжет. А сборы нужны, посмотреть молодежь, наиграть связи. Жизнь с отстранением сборной не остановилась. Можно договориться о товарняке с тем же китаем, ираном или белорусами.
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Злой ростовец
1647403701
Какой всё-таки гнилой человечишка этот МОСТОВОЙ, всё время поливает грязью КАРПИНА, очень завидует ему, потому,что сам ЧМО ни на что не нужное!!!!
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paracetamol
1647413227
Хорошо если чай попьют, а не нажрутся до поросячьего визга.
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sined1951
1647428816
Мостовой прав. Это просто растрата денег и времени. Тренеры сборной просматривали кандидатов в матчах чемпионата РФ и хорошо знают на что они способны. В сборах был-бы смысл, если бы запланировали пару матчей с более-менее сильными соперниками и наигрывали связи, а так ерунда все это.
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