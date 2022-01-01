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Мостовой – о мартовском сборе России: «Чай попьют, будут обниматься, целоваться, показухой заниматься»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказал мнение насчет мартовского сбора команды. Состав оглашен сегодня.

«В проведении мартовского сбора я не вижу ни плохого, ни хорошего. С одной стороны, даты свободны, можно провести сбор. С другой, игроки же играют в клубах и спокойно могли бы получить два-три дня выходных, побыть с семьей и дальше тренироваться в команде. Зачем ехать куда-то, тем более многие не из Москвы, и им еще до места сбора добраться надо. Приедут, потренируются, чай попьют, будут обниматься, целоваться, показухой заниматься, но ведь ничего этот сбор не дает», – сказал Мостовой.

  • Учебно-тренировочный сбор пройдет с 21 по 27 марта.
  • Команда будет работать в Москве.
  • Российскую сборную отстранили от участия в международных соревнованиях.

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Источник: Metaratings

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Комментарии2
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    Рейтинг: +564

    Беспонтий 1 час назад

    жил-был славный царь дадон
    смолоду был грозен он
    а теперь он то и дело
    раздаёт советы смело

    не пора ли в свой удел отдохнуть от ратных дел
    и покой себе устроить

    2
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  • ...
    Рейтинг: +14572

    Cleaner 1 час назад

    «Чай попьют, будут обниматься, целоваться, показухой заниматься»

    В общем, все будет, КАК ВСЕГДА!...)

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