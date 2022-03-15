Зиньковский: «Сборной России все равно нужно собираться, тренироваться»

Полузащитник сборной России Антон Зиньковский поддерживает инициативу проводить сборы, несмотря на отсутствие международных игр. Состав команды был оглашен сегодня.

– Валерий Карпин сказал, что сборная всe равно нужна, даже если международных матчей не будет. Согласны?

– Конечно. Сборная всe равно должна собираться в паузы, что-то наигрывать, чтобы ребята просто не забывали, что можно попасть в сборную, а это не так часто бывает. Считаю, что всe равно нужно собираться, тренироваться.

Учебно-тренировочный сбор пройдет с 21 по 27 марта.

Команда будет работать в Москве.

Российскую сборную отстранили от участия в международных соревнованиях.

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