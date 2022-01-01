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Зиньковский: «Сборной России все равно нужно собираться, тренироваться»

Полузащитник сборной России Антон Зиньковский поддерживает инициативу проводить сборы, несмотря на отсутствие международных игр. Состав команды был оглашен сегодня.

Валерий Карпин сказал, что сборная всe равно нужна, даже если международных матчей не будет. Согласны?

– Конечно. Сборная всe равно должна собираться в паузы, что-то наигрывать, чтобы ребята просто не забывали, что можно попасть в сборную, а это не так часто бывает. Считаю, что всe равно нужно собираться, тренироваться.

  • Учебно-тренировочный сбор пройдет с 21 по 27 марта.
  • Команда будет работать в Москве.
  • Российскую сборную отстранили от участия в международных соревнованиях.

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Источник: Metaratings

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