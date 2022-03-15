Карпин: «После матчей 22-го тура РПЛ в составе сборной могут произойти изменения»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал выбор состава национальной команды на мартовский сбор.

– Валерий Георгиевич, опубликованный список игроков, вызванных на предстоящий сбор – это расширенный или окончательный вариант состава?

– Нет, это не расширенный, а максимально близкий состав, который начнeт работу на сборе. Да, возможно, после матчей 22-го тура РПЛ в нем произойдут изменения, но наверняка минимальные.

– По какому принципу формировался этот список?

– Исходили из того принципа, что на сбор будет вызван тот костяк игроков, который добивался право сыграть за стыковые матчи за место на ЧМ-2022.

Есть ещe несколько футболистов, которые не вызывались на три предыдущих сбора – с ними хочется поработать на тренировках и поближе познакомиться. Ранее я уже говорил, что по логистическим причинам было принято решение игроков из европейских клубов на этот сбор не привлекать.

Учебно-тренировочный сбор пройдет с 21 по 27 марта.

Команда будет работать в Москве.

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