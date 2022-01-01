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Карпин: «После матчей 22-го тура РПЛ в составе сборной могут произойти изменения»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал выбор состава национальной команды на мартовский сбор.

– Валерий Георгиевич, опубликованный список игроков, вызванных на предстоящий сбор – это расширенный или окончательный вариант состава?

– Нет, это не расширенный, а максимально близкий состав, который начнeт работу на сборе. Да, возможно, после матчей 22-го тура РПЛ в нем произойдут изменения, но наверняка минимальные.

– По какому принципу формировался этот список?

– Исходили из того принципа, что на сбор будет вызван тот костяк игроков, который добивался право сыграть за стыковые матчи за место на ЧМ-2022.

Есть ещe несколько футболистов, которые не вызывались на три предыдущих сбора – с ними хочется поработать на тренировках и поближе познакомиться. Ранее я уже говорил, что по логистическим причинам было принято решение игроков из европейских клубов на этот сбор не привлекать.

  • Учебно-тренировочный сбор пройдет с 21 по 27 марта.
  • Команда будет работать в Москве.
  • Российскую сборную отстранили от участия в международных соревнованиях.

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

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Источник: сайт РФС

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Комментарии1
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    Рейтинг: +4581

    neim 3 минуты назад

    Очень странная информация !
    А собственно кому это может быть интересно, кроме Карпина ?

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