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Карпин объявит состав сборной России после матча «Рубин» – «Ростов»

Тренер сборной России Николай Писарев сообщил, когда Валерий Карпин объявит состав национальной команды на мартовский сбор.

«Состав сборной объявят после матча «Рубина» и «Ростова». Это сделает Карпин. Пока планов о товарищеских матчах нет. Об этом мы поговорим на грядущем сборе», — сказал Писарев.

  • Сбор в Москве пройдет с 21 по 27 марта.
  • 24 марта Россия должна была сыграть с Польшей в стыках ЧМ-2022.
  • ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную и клубы от международных турниров.

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +31059

    VVM1964 11 минут назад

    Мы страна Евро-Азиатская, почему бы нам не заявиться в Азиатскую лигу ? )))

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    Рейтинг: +44

    MX chita 28 минут назад

    А с кем играть то будет? С Ростовом?

    0
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