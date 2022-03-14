Карпин объявит состав сборной России после матча «Рубин» – «Ростов»

Тренер сборной России Николай Писарев сообщил, когда Валерий Карпин объявит состав национальной команды на мартовский сбор.

«Состав сборной объявят после матча «Рубина» и «Ростова». Это сделает Карпин. Пока планов о товарищеских матчах нет. Об этом мы поговорим на грядущем сборе», — сказал Писарев.

Сбор в Москве пройдет с 21 по 27 марта.

24 марта Россия должна была сыграть с Польшей в стыках ЧМ-2022.

ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную и клубы от международных турниров.

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