Кьеллини: «Роналду и Месси – инопланетяне. Они не такие, как все»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался о нападающих Криштиану Роналду и Лионеле Месси.

«Криштиану и Месси – инопланетяне. Они не такие, как все. Мне посчастливилось три года играть с Криштиану в «Ювентусе». Когда видишь его каждый день, начинаешь понимать часть его секретов.

Он каждый день работает для достижения своих целей и постоянно находит новые. Он всегда на месте в важные моменты, когда он нужен», – сказал Кьеллини.

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