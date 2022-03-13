Тренер «Краснодара» Сторожук: «Отработали, как вскрывать систему Ваноли»

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ.

«Очень трудный матч, крепкий соперник. Хорошая самоотдача нашей команды – на поле, на скамейке. Если будем так продолжать, то будет все хорошо.

У Ваноли есть система: крайние латерали высоко поднимаются, три нападающих не всегда отрабатывают в оборону. Очень организованная команда, но мы отработали, как их вскрывать. Просили больше задействовать фланги и крайних защитников, чтобы растягивать. Просили контроль, просили менять флаг-центр-фланг. Знали, что появится ситуация, когда можно будет вбегать. Донесли до ребят в перерыве, что это надо делать. Поэтому получилось.

Судейство не комментируем. Есть спорные моменты, но они обоюдные.

Ситуация с легионерами очень сплотила команду. Ребятам про это даже не надо говорить, они сами про это говорят. Это очень приятно», – сказал Сторожук.

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