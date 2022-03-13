Мартинс, Промес, Бакаев и Николсон – в старте «Спартака» на матч с «Краснодаром»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Краснодара» на матч 21-го тура РПЛ.
«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Мартинс, Мозес, Промес, Бакаев, Николсон.
Запасные: Максименко, Свинов, Чернов, Литвинов, Классен, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Пруцев, Денисов, Соболев, Ларссон.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Ильин, Манелов.
Запасные: Городов, Агкацев, Исаенко, Литвинов, Газинский, Якимов, Рейхмен, Кучугара, Попов.
- Встреча начнется сегодня в 19:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Источник: сайт РПЛ