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Мартинс, Промес, Бакаев и Николсон – в старте «Спартака» на матч с «Краснодаром»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Краснодара» на матч 21-го тура РПЛ.

«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Мартинс, Мозес, Промес, Бакаев, Николсон.

Запасные: Максименко, Свинов, Чернов, Литвинов, Классен, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Пруцев, Денисов, Соболев, Ларссон.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Ильин, Манелов.

Запасные: Городов, Агкацев, Исаенко, Литвинов, Газинский, Якимов, Рейхмен, Кучугара, Попов.

Игра: Бакаев, Зобнин, Ионов и Сафонов. Отгадайте 10 игроков РПЛ по фото

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Источник: сайт РПЛ

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